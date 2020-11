Napoli-Milan, Osimhen torna domani: farà di tutto per esserci | Serie A News

Napoli-Milan, Osimhen vuole esserci

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Victor Osimhen non ha riportato fratture dopo l’infortunio di due giorni fa in Nigeria nel corso della gara contro la Sierra Leone. Inizialmente sembrava potesse essere un problema al polso – c’era chi parlava di sospetta frattura – col ragazzo uscito dal campo addirittura in barella. Ieri, però, il Ct della Nigeria Gernot Rohr ha dichiarato che Osimhen si è lussato la spalla e che sarebbe dovuto rimanere fermo per alcune settimane. Tuttavia, come scrive la Gazzetta, Osimhen farà ritorno in Italia nella giornata di domani e cercherà di fare di tutto per esserci domenica prossima contro il Milan al San Paolo.

