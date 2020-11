Napoli-Milan, novità sulle condizioni di Osimhen | Serie A News

Napoli-Milan, le ultime su Victor Osimhen

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Arrivano le prime importanti notizie dalla Nigeria in merito alle condizioni fisiche di Victor Osimhen, infortunatosi al polso nel corso del match disputato oggi contro la Sierra Leone. Le novità le ha fornite il giornalista della Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita che in un suo articolo pubblicato pochi minuti fa, ha dichiarato che il calciatore del Napoli non ha riportato alcuna frattura al polso. Sarebbe stato lo stesso Osimhen a telefonare immediatamente al club partenopeo rassicurando sulle sue condizioni. Resta da capire ora se l’ex Lille farà immediato ritorno in Italia oppure resterà con la propria nazionale.

