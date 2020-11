Napoli-Milan, infortunio per Osimhen: a forte rischio la sua presenza | News

Napoli-Milan, infortunio per Osimhen

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è uscito per infortunio nel corso del match contro la Sierra Leone. La gara in programma domenica 22 novembre potrebbe perdere uno dei possibili protagonisti, visto che dopo un inizio a rilento, Osimhen si è conquistato la fiducia di Gattuso e il posto da titolare dell’attacco partenopeo. L’ex Lille, secondo alcuni giornali esteri, potrebbe aver subito la frattura del polso: contro la Sierra Leone ha infatti lasciato il campo in barella e molto dolorante. Non è l’unico infortunio in casa Napoli in questa sosta per le nazionali. Qui, infatti, le condizioni di Ospina.

