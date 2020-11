Napoli-Milan Murelli assente: le reazioni social: “Bonera è pronto”

Ultime Notizie Napoli-Milan: Pioli e Murelli out, le reazioni social

MILAN NEWS – Brutte notizie per i rossoneri: dopo Stefano Pioli, anche il suo vice Giacomo Murelli è risultato positivo al Coronavirus. Entrambi, dunque, salteranno probabilmente la trasferta di Napoli-Milan. L’ipotesi è che in panchina ci sarà Daniele Bonera e sui social scatta l’ironia: dal difensore con look “adeguato” al classico Zlatan Ibrahimovic come allenatore. Ecco le reazioni più divertenti.

