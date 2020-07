Napoli-Milan, macchine da gol: Gattuso coi bassotti, Pioli con Ibra & Co

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sarà un match fondamentale per il Milan che a Napoli cerca conferme importanti dopo aver battuto in maniera netta e forse inaspettata sia Lazio che Juventus nelle ultime due giornate. Contro i partenopei Stefano Pioli incrocerà Rino Gattuso per la prima volta da allenatore dei campani, in una gara dal gusto assolutamente speciale per il tecnico calabrese.

L’ex allenatore dei rossoneri sembra orientato a schierare l’attacco dei piccoletti là davanti con Mertens, Callejon e Insigne, quest’ultimo sempre titolare nelle gare post lockdown. Al loro dinamismo e alla loro imprevedibilità, il Milan risponde con la consueta formazione tipo, e gli stessi uomini che 5 giorni fa hanno battuto la Vecchia Signora. Unica novità rappresentata dal ritorno in campo dal 1′ per Hakan Calhanoglu che ieri in un’intervista ha elogiato entrambi gli allenatori, sottolineando però come Rino Gattuso sia più difensivista rispetto a Pioli che propone un calcio maggiormente offensivo.

Milan che si affida alla vena realizzativa di Ante Rebic, 20 reti se unito a Ibrahimovic e Calhanoglu, contro le 18 di Mertens-Insigne-Callejon. Fondamentale anche il contributo dalla panchina che sta dando nelle ultime uscite Rafael Leao, risorsa importante a gara in corso per mister Pioli. Ha perso l’atteggiamento svagato e ciondolante. Ha capito che il futuro è suo e se lo sta cucendo addosso.

