Napoli-Milan, Kessie vs Bakayoko: una sfida tutta da godere

Napoli-Milan, duello Kessie-Bakayoko in mezzo al campo

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarà tutta da godere la sfida di domenica tra i due ex compagni di squadra in rossonero Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko. Fisici prorompenti, grande carattere, tecnica notevole e anche pedine tattiche importanti: sarà uno degli snodi più importanti di un match che vale il primo posto in classifica. I due avevano legato molto nella stagione 2018-19 con Rino Gattuso in panchina. In molti ricorderanno anche lo spiacevole episodio che li aveva visti protagonisti con Francesco Acerbi in occasione dei match contro la Lazio.

