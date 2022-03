Napoli-Milan, Ibrahimovic in gruppo: convocazione vicina / Serie A News

Ottime notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic si è allenato oggi in gruppo e va verso la convocazione per la gara di Serie A con il Napoli

Renato Panno

Era il grande dubbio della vigilia, dubbio che sembra sciogliersi nella maniera auspicata dai tifosi del Milan. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' Zlatan Ibrahimovic ha svolto la rifinitura in gruppo e va quindi verso una convocazione sempre più probabile per l'importantissima gara contro il Napoli, valida per la 28^ giornata di Serie A. Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan

