Napoli-Milan, l’obiettivo di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inizio di campionato scoppiettante per Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato in tutte e 5 le presenze in Serie A di quest’anno. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno segnato in tutte le prime sei presenze stagionali (Gabriel Batistuta nel 1994/95, Christian Vieri nel 2002/03 e Krzysztof Piątek nel 2018/19). Calhanoglu via e dentro Isco? Dalla Spagna credono a questa possibilità >>>