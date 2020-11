Napoli-Milan, Eranio: “Gattuso non doveva andarsene, ha lavorato bene”

MILAN NEWS – Un anno e mezzo decisamente positivo per Gennaro Gattuso come allenatore rossonero. Poi l’addio, le dimissioni senza chiedere un euro. Troppa pressione. Ha deciso di ripartire in azzurro e oggi, in occasione di Napoli-Milan, sarà avversario. Qualcuno però ancora ripensa al suo addio, come Stefano Eranio, ex rossonero che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato così: “Conosciamo bene Gattuso, ha fatto un ottimo lavoro e non meritava di lasciare il Milan. È un allenatore che sta crescendo anno dopo anno, ha preso una squadra con grande qualità dove ci sono giocatori che si conoscono da tempo, è stato un po’ più semplice l’inserimento”.

ISCO, AFFARE POSSIBILE A GENNAIO >>>