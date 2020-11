Napoli-Milan, De Luca critica Gattuso: “Ha sbagliato modulo” / News

Napoli-Milan, la critica a Gattuso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Francesco De Luca, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha criticato le scelte di Gennaro Gattuso in Napoli-Milan. Le dichiarazioni: "Il Napoli ha giocato una partita molto brutta col Milan, Gattuso forse ha sopravvalutato la sua squadra ma con il suo intervento ha cercato di stimolare i giocatori. Il Napoli ha tutto per far bene in questo campionato molto particolare: o decide un fuoriclasse o la squadra, e infatti Milan e Roma stanno giocando molto bene. Nella particolarità di questo campionato ci sono delle cose da tenere in considerazione: è vero che un allenatore può utilizzare cinque cambi, ma gli impegni sono molto compressi e un allenatore deve abituarsi a giocare con più moduli. Gattuso ha usato il 4-2-3-1 per far credere alla squadra di poter far paura al Milan ma in realtà il Milan e venuto a Napoli a fare la partita, quindi forse sarebbe stato preferibile coprirsi di più".