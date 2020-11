Scudetto 2021, i bookmakers ora ‘vedono’ anche il Milan | Serie A News

Milan capolista in Serie A. Ora ci credono proprio tutti al titolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli è primo nella classifica di Serie A con 20 punti dopo 8 giornate di campionato, davanti alle sue contendenti storiche. Per lo Scudetto 2021, dunque, adesso c’è anche il Diavolo. Almeno questo è quanto si evince dal cambio quote dei principali bookmakers, così come riportato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Secondo ‘stanleybet.it‘, per esempio, l’indiziata numero uno per la vittoria finale resta la Juventus di Andrea Pirlo, data a 2,75.

Dietro la ‘Vecchia Signora‘, data a 4, troviamo l’Inter di Antonio Conte e poi, subito dietro, il Milan. All’inizio della Serie A, la squadra rossonera era data a 21. Con il passare delle giornate, invece, ha rafforzato la propria candidatura. Ora Alessio Romagnoli e compagni possibili Campioni d’Italia 2021 sono dati ‘soltanto’ a 5,50. Seguono il Napoli di Gennaro Gattuso (6,50), l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (10,00), la Roma di Paulo Fonseca (15,00) ed il Sassuolo di Roberto De Zerbi (35,00). CALCIOMERCATO MILAN, DIFENSORE VICINO. MALDINI SI GIOCA IL JOLLY >>>