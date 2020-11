Milan, Romagnoli: “Possiamo giocarcela con tutti. Ibra? E’ assurdo”

Napoli-Milan 1-3, Romagnoli a Sky Sport

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Alessio Romagnoli ai microfoni di Sky Sport ha commentato positivamente il successo del San Paolo: “Una bella prova contro una grandissima squadra. Siamo stati molto bravi e lucidi nel rimanere in partita sul 2-1. Pensavamo di soffrire, invece abbiamo fatto una grande partita e l’abbiamo gestita bene. Ci facciamo i complimenti ma adesso pensiamo alla prossima”.

Inevitabile parlare anche di Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta a Napoli e protagonista di un’altra splendida prestazione: “È il campo che parla – spiega il capitano rossonero – lo dico sempre. Le sue qualità sono assurde. Ci ha fatto vincere ancora, lo ringraziamo. Però grazie a lui e grazie a tutta la squadra”.

Romagnoli sottolinea poi la crescita del gruppo e non si sbilancia sullo Scudetto: “Abbiamo molta più fiducia nei nostri mezzi. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo continuare così e giocare sempre meglio. Siamo una squadra giovane ma forte, possiamo giocarcela con tutti. Scudetto? È presto, il campionato è appena iniziato e per noi è importante andare in Champions League”.

“ICARDI FAREBBE PANCHINA A IBRA”.. SIETE D’ACCORDO?