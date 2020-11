Napoli-Milan, Bonera: “Momento no di Romagnoli? Fa parte della crescita”

Bonera ha parlato di Romagnoli in conferenza stampa

CONFERENZA MILAN BONERA – Domani sera, ore 20:45, c’è Napoli-Milan al San Paolo. Oggi in conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera, che contro i partenopei prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: ecco il suo commento su Alessio Romagnoli, il quale non sta passando un momento felicissimo. “È il nostro capitano, siamo davvero contenti. Fa sempre tanto per la squadra, anche fuori dal campo. Errori e momenti meno positivi fanno parte della crescita. Non vedo un problema”, ha dichiarato l’ex centrale del Villarreal.

