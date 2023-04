Napoli-Milan, ag. Mario Rui: “Una partita sbagliata e pare caschi il mondo”

La sconfitta partenopea in Napoli-Milan ha fatto certamente rumore e tra i giocatori più in difficoltà c'è stato Mario Rui sicuramente. Il portoghese classe 1991 ha subito Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 per tutta la partita. I suoi errori sono stati molti e anche in fase offensiva non ha brillato. Tuttavia, per lui la stagione è assolutamente positiva. È anzi la prima volta che i partenopei perdono con Mario Rui in campo dal primo minuto.