Napoli-Milan 2-2, Theo Hernandez MVP del match: la classifica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Ci era mancato. In campionato non segnava da quasi sei mesi, con l’Udinese a San Siro. Stavolta il sigillo di Theo Hernández, il settimo stagionale tra Serie A e Coppa Italia, è servito per aprire le danze al San Paolo nel prezioso 2-2 finale. Una rete “alla Hernández”, con il terzino francese puntuale nel seguire l’azione offensiva della squadra e implacabile nella finalizzazione. Una rete che gli ha permesso di vincere il premio di MVP di Napoli-Milan, votato dalla maggior parte dei nostri tifosi grazie al 49% delle preferenze; davanti a Kessie (27%), Bennacer (17%) e Bonaventura (7%).

Hernández ci ha messo potenza e cattiveria nella conclusione al volo dell’1-0, lasciando senza scampo Ospina. Ha fatto gol presto, al 20′ del primo tempo, e poi ha continuato a macinare i soliti chilometri a tutta fascia. Theo ha disputato l’intera partita, colpendo il bersaglio grosso nell’unico suo tiro in porta. E ancora: è stato il rossonero che ha giocato più palloni (97), effettuato più cross (2) e anche subito più falli (2). Dopo il fischio finale, ha ricevuto grandi complimenti da Mister Pioli: “È un calciatore di livello mondiale. Deve migliorare in fase difensiva ma ha svolto un ottimo lavoro su Callejon“.

