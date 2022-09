Napoli, lesione al bicipite femorale per Osimhen: salta il Milan / News

Una mattinata che inizia nel peggiore dei modi in casa Napoli. Il club azzurro, attraverso il proprio sito ufficiale, ha infatti comunicato l'infortunio di Victor Osimhen, che ha rimediato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L'attaccante nigeriano, pertanto, salterà sicuramente la partita contro il Milan, valida per la 7^ giornata di Serie A in programma il 18 ottobre. Ecco la nota.