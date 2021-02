Napoli, Koulibaly positivo al Covid-19: il comunicato del club / News

Napoli, Koulibaly positivo al Covid-19

Non c’è pace in casa Napoli. Dopo la bella notizia della negatività di Fabian Ruiz, arriva quella della positività di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, asintomatico, è già in isolamento domiciliare. Ecco il comunicato del club:

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Calciomercato Milan – Un obiettivo non rinnova: pronto l’assalto. VAI ALLA NOTIZIA >>>