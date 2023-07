Napoli, senza Giuntoli inizia la ricerca del ds: in lista anche Massara

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, con l'addio di Giuntoli , che entrerà a far parte della Juventus , il Napoli inizia la ricerca del nuovo direttore sportivo. Tra i profili sondati dagli azzurri vi sarebbe anche quello di un ex Milan : Frederic Massara .

Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un dirigente che abbia già esperienza e, soprattutto, uno stile di lavoro consono alla società partenopea. Per questo motivo, Massara viene visto come uno dei nomi migliori al fine di rimpiazzare Giuntoli. Grazie alla sua abilità nello scovare giovani talenti a prezzi ridotti, l'ex dirigente rossonero sembrerebbe essere il profilo perfetto per quello che sarà il calciomercato del Napoli.