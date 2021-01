Napoli, Gattuso: “Osimhen in Nigeria? La figuraccia l’abbiamo fatta in due”

Napoli, Gattuso su Osimhen

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato così del caso Osimhen, positivo al Coronavirus nei giorni scorsi dopo il ritorno in Nigeria: "Lippi quando lo facevo arrabbiare diceva sempre che dovevo bollire nel mio brodo: ora lo deve fare lui. Sa che ha sbagliato, ha chiesto scusa e noi lo aspettiamo. La società farà delle cose. Multa? Io faccio l'allenatore, non decido sulle multe: lui sa cosa mi piace, sa che in questo momento la responsabilità di mandarlo in Nigeria è anche mia e la figuraccia l'abbiamo fatta in due. Ora gli parlerò e gli dirò quello che penso".