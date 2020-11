Napoli, Gattuso: “Ecco cosa abbiamo sbagliato contro il Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Gattuso

MILAN NEWS – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è tornato a parlare della sconfitta di domenica scorsa contro il Milan. Ecco cosa ha detto.

"In tante gare abbiamo sbagliato i primi tempi. Anche col Milan non siamo pervenuti nei primi 15 minuti, è un qualcosa che ci deve far riflettere. Bisogna migliorare questo elemento. Poi siamo bravi spesso a recuperare perchè siamo una squadra forte, ma non possiamo regalare niente a nessuno. Questa squadra fa tante cose giuste, per diventare una squadra forte e distruggere gli avversari ci manca questo aspetto mentale del partire subito forte".