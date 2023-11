Napoli, Garcia sarà esonerato: De Laurentiis ha pronto il sostituto

Rudi Garcia dovrebbe essere esonerato e non siederà più sulla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe pronto il sostituto

Nella giornata odierna, nel match delle 12:30, il Napoli ha perso a sorpresa in casa contro l'Empoli. È bastata una rete di Viktor Kovalenko, nei minuti finali, a regalare agli uomini di Aurelio Andreazzoli un successo storico ed importantissimo ai fini della classifica. Una sconfitta che, però, in casa partenopea, sarebbe fatale per il tecnico Rudi Garcia.