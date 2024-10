Napoli, la Curva tuona: “Ultras no business”. Frecciata a Milan e Inter?

Nel corso di Napoli - Lecce la Curva del club partenopeo ha esposto uno striscione che potrebbe far riferimento agli ultras di Milan e Inter . Come manifestato da alcuni post sui social, infatti, prima del fischio d'inizio del match che ha aperto il sabato della 9^ giornata del campionato di Serie A , infatti, le Curve A e B degli azzurri hanno mostrato uno striscione con la scritta 'Ultras no business'. Il rimando, da quanto si apprende, potrebbe essere al tifo organizzato dei rossoneri e dei nerazzurri, da qualche settimana al centro della maxi-inchiesta che ha portato a diversi arresti.

Non solo, perché nel corso del match le Curve hanno fatto partire il coro 'Noi tifiamo senza interessi'. Una presa di posizione netta da parte della tifoseria del Napoli, che comunque va in controtendenza rispetto a quanto si è letto negli ultimi giorni. Come noto, infatti, era emerso che la Curva Sud del Milan ha avuto dei contatti proprio con alcuni ultras partenopei. In ogni caso il messaggio mandato è quello di avere nei risultati di campo l'unico obiettivo. Esattamente il contrario rispetto a quanto emerso nella maxi inchiesta che riguarda le due società milanesi.