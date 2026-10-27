Il murale dedicato a Franco Baresi, leggendario capitano rossonero, situato di fronte a 'Casa Milan', in Piazza Gino Valle a Milano, è stato nuovamente vandalizzato. Quello originario, realizzato da Luca Rosada - conosciuto come Lucas Street Art - era stato deturpato lo scorso 27 settembre, con dello spray rosso a coprire il volto di Baresi e il suo iconico numero 6; per questo motivo l'opera era stata ripristinata dall'autore soltanto qualche giorno fa, il 10 ottobre.

Murale Baresi a Casa Milan: la tecnica del 'paste-up' scelta dall'autore

Oltraggio a Baresi: cancellate la fascia da capitano e la Coppa dei Campioni

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Il Milan e il mito di Baresi: l'omaggio fisso del club rossonero

Il risultato finale era stato differente dalla prima versione: più grande, composta da più fogli, con un Baresi sorridente in maglia rossonera. Rosada, per l'occasione, aveva utilizzato il '', una tecnica di street art nella quale un'immagine, un disegno, una fotografia o un'illustrazione viene stampata su carta e poi incollata direttamente su un muro, invece di essere dipinta direttamente sulla superficie dello stesso. Una scelta anche più ecologica, se vogliamo.Purtroppo, però, la stupidità della gente non conosce limiti e nel pomeriggio di ieri l'opera è stata deturpata di nuovo. Stavolta è stata cancellata la fascia di capitano di Baresi, quindi cancellato il logo del Milan dai pantaloncini e anche la Coppa dei Campioni alzata dall'iconico capitano del Diavolo. Il tutto con della fastidiosa vernice nera. Al momento non è chiaro se il murale sarà rifatto o meno, così come non ci sono ancora notizie sull'individuazione del responsabile (o dei responsabili) del vile gesto.Il Milan ricorda Baresi in ogni partita: in campo con la patch commemorativa "" sulla maglia della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile, oltre che del Milan Futuro e del Milan Primavera. E fuori dal campo, lo speaker ufficiale del Milan urla sempre il suo nome al termine della lettura della formazione nelle gare interne.