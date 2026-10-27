Nuovo vile atto vandalico in Piazza Gino Valle: deturpata con vernice nera l'opera dedicata a Franco Baresi appena ripristinata. Tutti i dettagli
Vergogna! Deturpato nuovamente il murale in memoria di Franco Baresi | Video PM
Il murale dedicato a Franco Baresi, leggendario capitano rossonero, situato di fronte a 'Casa Milan', in Piazza Gino Valle a Milano, è stato nuovamente vandalizzato. Quello originario, realizzato da Luca Rosada - conosciuto come Lucas Street Art - era stato deturpato lo scorso 27 settembre, con dello spray rosso a coprire il volto di Baresi e il suo iconico numero 6; per questo motivo l'opera era stata ripristinata dall'autore soltanto qualche giorno fa, il 10 ottobre.
Murale Baresi a Casa Milan: la tecnica del 'paste-up' scelta dall'autoreIl risultato finale era stato differente dalla prima versione: più grande, composta da più fogli, con un Baresi sorridente in maglia rossonera. Rosada, per l'occasione, aveva utilizzato il 'paste-up', una tecnica di street art nella quale un'immagine, un disegno, una fotografia o un'illustrazione viene stampata su carta e poi incollata direttamente su un muro, invece di essere dipinta direttamente sulla superficie dello stesso. Una scelta anche più ecologica, se vogliamo.
Oltraggio a Baresi: cancellate la fascia da capitano e la Coppa dei CampioniPurtroppo, però, la stupidità della gente non conosce limiti e nel pomeriggio di ieri l'opera è stata deturpata di nuovo. Stavolta è stata cancellata la fascia di capitano di Baresi, quindi cancellato il logo del Milan dai pantaloncini e anche la Coppa dei Campioni alzata dall'iconico capitano del Diavolo. Il tutto con della fastidiosa vernice nera. Al momento non è chiaro se il murale sarà rifatto o meno, così come non ci sono ancora notizie sull'individuazione del responsabile (o dei responsabili) del vile gesto.
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Il Milan e il mito di Baresi: l'omaggio fisso del club rossoneroIl Milan ricorda Baresi in ogni partita: in campo con la patch commemorativa "6 per Sempre" sulla maglia della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile, oltre che del Milan Futuro e del Milan Primavera. E fuori dal campo, lo speaker ufficiale del Milan urla sempre il suo nome al termine della lettura della formazione nelle gare interne.
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