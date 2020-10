Milan, le parole di Malu Mpasinkatu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e esperto di calcio francese, è intervenuto al TMW News ed ha parlato anche del Milan: “Non sta sbagliando un colpo. Grandi meriti a Pioli che reputo sia stato fino a poco fa uno dei più sottovalutati in Italia. L’arrivo di Ibrahimovic e un ambiente favorevole dopo il lockdown hanno reso il Milan la più in forma in Italia”.

