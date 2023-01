Mourinho compie 60 anni. Aneddoti e frecciate: quante provocazioni al Milan

José Mourinho compie oggi 60 anni: l'attuale allenatore della Roma, con un passato nell'Inter, spesso non le ha mandate a dire al Milan

Enrico Ianuario

José Mourinho compie oggi 60 anni. Un bel traguardo per l'attuale allenatore della Roma, il quale può guardarsi alle spalle e sorridere per le tante soddisfazioni prese nel corso della sua carriera da allenatore. Un palmarés di tutto rispetto per il tecnico portoghese che, tra i tanti trofei vinti, spicca anche lo storico 'triplete' conquistato quando allenava l'Inter. Proprio durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra, Mourinho spesso non le ha mandate a dire alle rivali del club, quindi anche al Milan.

"Milan zero titoli" — Tra le tante conferenze stampa e interviste che sono rimaste impresse nella mente di tutti, sicuramente spicca quella in cui è diventata celebra la famosa frase 'zeru tituli'. In particolar modo, quella era una frecciata indirizzata specialmente nei confronti del Milan, in un momento del campionato in cui si trovava alle spalle dell'Inter in classifica. "A me non piace la prostituzione intellettuale, a me piace l'onestà intellettuale. Non si è parlato del Milan che ha 11 punti meno di noi e chiuderà la stagione con zero titoli", aveva detto Mourinho.

"Potevamo perdere solo in 6" — Tra le tante vittorie conquistate sulla panchina dell'Inter dallo 'Special One', ce n'è una in particolare che rimane nel cuore dei tifosi nerazzurri. Vale a dire quella nel derby del 24 gennaio 2010, quando allora i nerazzurri vinsero contro il Milan 2-0 nonostante fossero stati in inferiorità numerica per più di un tempo di gioco. "Abbiamo dimostrato tutto, potevamo perdere questa partita solo in 6, era l'unico modo per perderla, perché in 7 la vincevamo" , aveva dichiarato Mourinho al termine della partita.

Mourinho: "Un piacere aver detto di no al Milan" — Proprio un anno fa, Mourinho aveva parlato di un aneddoto che riguardava di un suo possibile approdo sulla panchina del Milan. Al termine del match tra i rossoneri e la Roma del gennaio 2022 (gara terminata 3-1 per la squadra di Pioli), il portoghese aveva ammesso di aver rifiutato le avances del Milan: "Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto tornate a casa, al Milan non vengo. Io sono un professionista, è vero, ma nella mia professionalità c'è anche la passione. Oggi sono appassionato della Roma, ma c'è anche una passione per il mio passato (Inter, ndr). E oggi, visto quello che è successo, provo un grandissimo piacere ad aver detto no ai dirigenti del Milan", aveva rivelato Mourinho.

Felice lui, felici saranno stati anche i tifosi del Milan. Nonostante tutto auguri di buon compleanno ad uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, nonché il miglior nemico del Diavolo.