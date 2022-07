È morto Victor Benitez: giocò nel Milan e nella Roma

Victor Benitez, ex calciatore peruviano di Milan e Roma (che in rossonero fu campione d’Europa nel 1963), è morto nella serata di ieri

Il Milan su Twitter ricorda Victor Benitez , storico centrocampista peruviano nato a Lima nel 1936 che ha giocato in Italia anche con la maglia della Roma , morto nella serata di ieri. “Ci ha lasciati Victor Benitez, che in rossonero fu campione d’Europa nel 1963 . Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutti i milanisti”, il messaggio di cordoglio apparso sui social.

Anche i giallorossi si uniscono al ricordo: “Un regista che si rimbocca le maniche. Così veniva definito Victor Benitez, per sintetizzarne le doti in fatto sia di geometrie sia di predisposizione al sacrificio e al gioco di squadra. Doti che gli avevano consentito di imporsi all’attenzione generale con la maglia del Boca Juniors. Peruviano, le sue prestazioni vengono segnalate al Milan, che lo porta in Italia e lo schiera in campo nella finale di Coppa dei Campioni vinta col Benfica”. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>