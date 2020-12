Morte Paolo Rossi, Seedorf: “Icona del calcio. Rappresentava l’Italia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Clarence Seedorf ha commentato su Instagram la tragica morte di Paolo Rossi, ex attaccante italiano. “Quando ero piccolo e giocavamo a pallone per strada, Paolo Rossi rappresentava l’Italia come Pelé e Maradona il Brasile e l’Argentina. Se ne va un’icona del calcio, ma soprattutto una persona gentile ed educata. Le mie sentite condoglianze vanno alla sua famiglia ed ai suoi amici e un doveroso ringraziamento per tutto quello che hai dato allo sport che amiamo #RiposaInPace #PaoloRossi”.

