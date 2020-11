Van Basten ricorda Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, ha voluto dedicare un pensiero per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Un avversario di tante battaglie calcistiche memorabili, quando alla fine degli anni Ottanta, per Napoli e Milan era spesso sfida scudetto. L’olandese, su Instagram, ha postato una foto di quei tempi, con una didascalia semplice e diretta: “Per sempre nei nostri cuori“.