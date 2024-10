Tragedia ad Atene: trovato morto George Baldock del Panathinaikos

Baldock si era unito al Panathinaikos quest'estate dopo una carriera trascorsa principalmente allo Sheffield United. Nato a Buckingham , in Inghilterra, aveva rappresentato la Nazionale greca a partire dal 2022, accumulando 12 presenze.

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa ellenica, il giocatore è stato trovato con una bottiglia di vodka mezza vuota accanto a lui. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze della sua morte, che ha gettato un'ombra di tristezza su tutto il calcio greco.

Il Panathinaikos ha espresso il proprio dolore sui social media, scrivendo: "Siamo sconvolti, siamo sconvolti per la perdita del nostro George". In segno di lutto, il club ha immediatamente listato a nero i propri account, che solitamente sfoggiano i colori verde e bianco. Anche la Federcalcio greca ha voluto rendere omaggio a Baldock, esprimendo "profonda tristezza e immenso dolore" e porgendo le condoglianze alla sua famiglia, definendo la Nazionale come "la sua seconda famiglia".