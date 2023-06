Morte Berlusconi, Pozzo: “Uomo che ha segnato la storia”

Arriva il messaggio di cordoglio di Pozzo e l'Udinese, per la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi

Anche l'Udinese e il suo presidente, Gianpaolo Pozzo, hanno lasciato un messaggio di cordoglio per la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Ecco la nota del club: "Gianpaolo Pozzo e tutta l'Udinese esprimono il proprio cordoglio e dolore per la morte di Silvio Berlusconi, uomo che ha segnato la storia dell'imprenditoria e del calcio italiano. Da parte del club la vicinanza ai suoi familiari e a tutte le componenti del Monza".