Morte Berlusconi, Milan TV dedica uno speciale all’ex presidente rossonero

In seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, Milan TV ha voluto dedicargli uno speciale

(fonte: acmilan.com) Match memorabili, vittorie, trofei. Dal 3-2 di Napoli nel 1988 al 4-2 di Yokohama nel 2007, dal campionato italiano al FIFA Club World Cup per celebrare un'epopea straordinaria e irripetibile. Milan TV dedicherà un ampio speciale per ricordare e omaggiare la memoria di Silvio Berlusconi. Una serie di immagini ed emozioni per rendergli il doveroso tributo e accompagnarlo nell'abbraccio finale. A nome di tutti i milanisti.