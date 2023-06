Morte Berlusconi, la Curva Sud: “Il Presidente più vincente di sempre”

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan dal 1986 al 2017, è scomparso oggi all'età di 86 anni. Il messaggio della Curva Sud Milano

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017, è scomparso oggi all'età di 86 anni. Con il club rossonero ha vinto ben 29 trofei e la Curva Sud Milano, cuore del tifo rossonero, tutto questo non lo dimenticherà mai.