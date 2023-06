Morte Berlusconi, Corsi: “Un grande protagonista del nostro tempo”

Ecco il messaggio dell'Empoli e del presidente Fabrizio Corsi per la morte di Silvio Berlusconi: "Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, presidente del Milan dal 1986 al 2017, proprietario del Monza dal 2018, imprenditore, fondatore di Fininvest e in passato Presidente del Consiglio. 'È stato un grande protagonista del nostro tempo – lo ricorda il presidente azzurro Fabrizio Corsi -, un innovatore in tutti i campi della sua attività, una personalità che ha segnato in positivo la storia del calcio e dello sport, arrivando fino ai massimi livelli'". LEGGI ANCHE: Milan, il sostituto di Bennacer è in Serie A >>>