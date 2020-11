Moratti: “Ibrahimovic fantastico, il Milan deve sperare duri a lungo”

MILAN NEWS – Un inizio di stagione meraviglioso per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è capocannoniere in Serie A, nonostante sia stato assente per Coronavirus e abbia sbagliato qualche rigore. Anche nonostante l’età verrebbe da aggiungere, visto che si tratta pur sempre di un classe 1981. La sua forza viene unanimemente riconosciuta, anche dagli avversari. Come Massimo Moratti, che è stato il suo presidente ai tempi dell’Inter, ma che l’ha anche visto tradirlo andando proprio al Milan. Ai microfoni di GR Parlamento, l’ex numero uno interista ha dichiarato: “È fantastico, quando era da noi mi stava anche simpatico… Il Milan deve sperare che duri a lungo per avere più ambizioni”.

