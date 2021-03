Monza-Venezia 1-4, Brocchi a rischio esonero | News

Dopo aver rimediato una pesante sconfitta casalinga, Cristian Brocchi potrebbe essere esonerato dal suo ruolo di allenatore del Monza

Dopo aver subito una pesante sconfitta interna, il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, potrebbe esonerare l'allenatore dei biancorossi Cristian Brocchi. Questa sarebbe l'idea dell'ex numero uno del Milan dopo aver visto perdere la sua squadra al 'Brianteo' contro il Venezia per 1-4. Nonostante il brutto k.o, 'i bagai' si trovano in terza posizione nel campionato di Serie B e sono in piena lotta per una promozione nel prossimo campionato di Serie A. Intanto dal Portogallo dicono che il Milan sia su un attaccante da 50 milioni.