Monza, mozione per intitolare lo stadio a Silvio Berlusconi

Il consiglio comunale della città di Monza ha diramato un comunicato ufficiale per intitolare lo stadio a Silvio Berlusconi

Il consiglio comunale della città di Monza ha proposto una mozione per intitolare lo stadio Brianteo a Berlusconi . Ecco il comunicato ufficiale.

"Il CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA e IL SINDACO Ad adottare in Giunta Comunale la delibera concernente la richiesta, da inviare agli organi competenti ai sensi della normativa vigente, per l’intitolazione dello Stadio Brianteo al Presidente Silvio Berlusconi. Oltre ai numerosi successi raggiunti durante la sua carriera imprenditoriale, politica e sportiva, il nome di Silvio Berlusconi resterà per sempre ancorato alla nostra città, perché sotto la sua guida l’AC Monza ha raggiunto lo storico primato di raggiungere la massima serie calcistica italiana e di garantirsi la permanenza anche nella stagione successiva con sei giornate d’anticipo". LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!