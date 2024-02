Monza-Milan, ennesimo stop stagionale per Pioli: ecco di chi si tratta …

Problemi in mediana per Stefano Pioli in vista di Monza-Milan. Un titolarissimo non sarebbe al 100% della condizione fisica

Fabio Barera Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 17:49)

In attesa di giocare il ritorno dei play-off di Europa League contro il Rennes, che è ormai diventato l'obiettivo principale in casa rossonera, il Milan scenderà in campo domenica 18 febbraio, alle ore 20:45, contro il temibile Monza di Raffaele Palladino. La sfida si preannuncia alla vigilia particolarmente complicata e potrebbe esserlo ancora di più se dovesse essere confermata un'assenza in mediana.