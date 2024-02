Milan, non solo Maignan e Giroud: si lavora ad un altro importante rinnovo

Il Milan aveva deciso di richiamarlo dal prestito al Villarreal nel corso della sessione invernale di calciomercato per pura necessità. Gli infortuni di Malick Thiaw (ora rientrato), Pierre Kalulu e Fikayo Tomori avevano infatti messo in grande difficoltà Stefano Pioli. Ed era fondamentale un innesto in difesa per evitare di rimanere scoperti in un reparto così importante. Matteo Gabbia, però, ha dimostrato di essere cresciuto parecchio nel corso della sua esperienza spagnola.