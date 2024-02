Monza-Milan, perché Pioli non parla in conferenza? Ecco il motivo …

Stefano Pioli non parlerà alla vigilia di Monza-Milan nella consueta conferenza stampa. Ecco il motivo della sua decisione

Solitamente alla vigilia di un match, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla nella sala stampa di Milanello e risponde alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza. Nella giornata odierna, però, non ci sarà il consueto intervento in vista di Milan-Monza, come già vi avevamo anticipato nella giornata di ieri. Ma qual è il motivo di questa decisione?