Monza-Milan, le maglie utilizzate saranno messe all’asta: i dettagli

Questa sera, come anticipato nella giornata di ieri, verranno utilizzate della maglie con patch speciali in occasione di Monza-Milan, prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Queste casacche, dalle ore 21:00, ora di inizio del match, saranno messe all'asta sul sito acmilan.matchwornshirt.com e il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan. A sua volta Fondazione Milan lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna.