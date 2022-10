Monza, il messaggio di Galliani a Pablo Marì: “Sei un guerriero, guarirai”

Scampato pericolo per Pablo Marì. Il difensore del Monza è stato coinvolto in un grave episodio verificatosi oggi pomeriggio nel centro commerciale di Assago che ha visto un uomo accoltellare diverse persone, tra cui anche il calciatore. Fortunatamente lo spagnolo sta bene ed è cosciente in ospedale, mentre purtroppo avrebbe perso la vita un dipendente che lavorava sul luogo.