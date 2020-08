Monza-Juventus U19: incontro Brocchi-Pirlo-Galliani e risultato finale

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Il Monza di Cristian Brocchi e Adriano Galliani ha sfidato la Juventus Under-19, occasione per un incontro con Andrea Pirlo (neo allenatore della Juventus Under-23): ecco qualche foto, e il risultato finale della sfida amichevole.

La Juventus Under 19 si sta preparando per il ritorno in campo nella Youth League dopo la lunga sosta causa Covid-19, mentre il Monza inizia la preparazione per la nuova stagione in Serie B. Il match si è concluso con una netta vittoria del Monza sulla Juventus per 6-1.

