Monza-Inter, Calvarese: “Pairetto non concede un vantaggio plateale”

Gianpaolo Calvarese ha commentato un'episodio molto discusso di Monza-Inter . Il risultato è sull'1-1 e la partita è agli sgoccioli. Il Monza ha forse l'ultima palla del match per provarla a vincere. Dany Mota riceve sulla trequarti e scarica per Bondo , ma viene falciato da Pavard .

La palla arriva comunque al centrocampista che immediatamente cerca di aprire per l'inserimento di Pessina. Bondo va a contrasto con un difensore nerazzurro ma riesce a servire comunque il proprio capitano. Mentre la palla sta per arrivare e Pessina, l'arbitro Pairetto fischia fallo e non concede vantaggio. Pessina se avesse stoppato quel pallone sarebbe stato a tu per tu con Sommer. Dalla punizione non ne viene fuori nulla e Monza-Inter finisce 1-1. Ecco la moviola di Calvarese: