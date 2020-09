Monza, Galliani: “Non mi sono mai perso una partita del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e ex dirigente del Milan, nell’intervista rilasciata a Libero ha parlato ancora una volta del suo amore per i colori rossoneri. Ecco cosa ha detto Galliani.

“È da tanto tempo che manco da San Siro a causa del Covid – ha dichiarato Galliani – ma da quando non sono più al Milan non mi sono mai perso una partita. Tranne quando gioca in contemporanea col Monza ovviamente. I miei sogni futuri? Vedere il Monza in A e il Milan in Champions”.

