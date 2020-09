Milan, Tonali direttore d’orchestra: ecco come cambia il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan ha concluso l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Il centrocampista sosterrà le visite mediche non appena avrà ultimato il periodo di quarantena (la scadenza dovrebbe essere fissata per domani).

Le cifre? Come abbiamo ripetuto più volte, il club rossonero sborserà circa 35 milioni di euro: 10 di prestito oneroso e al termine della stagione potrà esercitare il diritto di riscatto da 15 milioni, cui se ne aggiungeranno altri 10 di bonus. Un’operazione che soddisfa sia Cellino e sia il Milan, che è riuscito così ad acquistare uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Ma come cambierà il Milan di Stefano Pioli con l’acquisto di Tonali? La base sarà il 4-2-3-1, modulo che ha funzionato molto bene nella seconda parte della scorsa stagione. Con questo sistema di gioco, però, un centrocampista viene sacrificato per lasciar spazio a un trequartista, e dunque Tonali se la dovrebbe giocare con Kessie e Bennacer (e Bakayoko nel caso in cui arrivasse). L’ormai ex Brescia potrebbe giocare insieme a Bennacer per formare una mediana tutta qualità e sostanza, ma è anche vero che Pioli non rinuncerà tanto facilmente a Kessie, che è stato uno dei migliori giocatori rossoneri nel post-lockdown.

Possibile a questo punto che in alcune partite Pioli utilizzi il 4-3-3, modulo che permetterebbe a Tonali di occupare il ruolo a lui più congeniale, cioè quello di regista davanti alla difesa in un centrocampo a tre, con Kessie a destra e Bennacer a sinistra. Insomma, le soluzioni a disposizione di Pioli sono tante: il tecnico non vede l’ora di sperimentare sul campo per iniziare nei migliori dei modi una stagione che sta per iniziare.

GALLIANI PARLA DI TONALI >>>

IL MILAN NON SI FERMA A TONALI >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>