Monza, Galliani rivuole Braida: possibile ruolo da direttore generale

Certi amori non finiscono, direbbe qualcuno, e questo potrebbe essere il caso della coppia di dirigenti, formata da Adriano Galliani e Ariedo Braida, entrambi ex del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Adriano Galliani avrebbe deciso di ricomporre la coppia con Ariedo Braida. Il dirigente dovrebbe lasciare la Cremonese per tornare a ricoprire un ruolo sotto l'ala di Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegato biancorosso. Possibile che il ruolo sia quello da direttore generale, già ricoperto nei suoi anni al Milan dal 2001 al 2013. Braida è stato calciatore del Monza dal 1975 al 1977, per poi tornare come direttore sportivo dal 1981 al 1984.