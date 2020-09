Monza, Brocchi: “Maldini? E’ un lusso per il calcio. Ha le idee chiare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Brocchi, allenatore del Monza, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan e suo ex compagno di squadra.

Le parole di Brocchi su Maldini

“Diciamo che ci sono molte analogie. Faccio sempre il tifo per loro. Maldini merita grande rispetto: sono contento per lui. È un lusso per il calcio, anche se tutti hanno bisogno del proprio tempo. Anche per questo sarà emozionante ritrovare il Milan domani – spiega Brocchi – .Paolo ha dimostrato di avere le idee chiare, credo che nessuno di noi abbia la bacchetta magica. Poi, tra i miei vecchi compagni, non dimentico Alessandro Nesta: mi è dispiaciuto che non abbia centrato la Serie A con il Frosinone”.

