Milan, Tonali giovanissimo re degli assist: le statistiche

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nei prossimi giorni Sandro Tonali diventerà ufficialmente un calciatore del Milan. Ma più che soffermarsi sulla cifra e sulla dinamica della trattativa, il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come il centrocampisti ami servire l’assist ai suoi compagni.

Tonali, quanti assist in tre stagioni

Nel suo primo anno in Serie B con il Brescia, a 18 anni, ne aveva regalati 2. L’anno seguente, alla seconda stagione nella cadetteria con Eugenio Corini, ne erano arrivati 7. Numeri, questi, replicati anche nella stagione 2019-2020, la sua prima nella massima serie.

Le squadre ‘colpite’ dall’ispirazione di Tonali

Bologna, Napoli e Cagliari (2 per squadra), Hellas Verona ed Atalanta le squadre che hanno visto Tonali mandare in porta i suoi attaccanti. Peccato, però, che le assistenze del numero 4 delle ‘Rondinelle‘ non siano servite a salvare la squadra di Massimo Cellino dalla retrocessione.

La missione di fare assist per il Milan

Al Milan, però, troverà Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić e Rafael Leão pronti a sfruttare i suoi suggerimenti. Tonali, oltretutto, secondo 'Opta', è tra i giovanissimi classe 2000, il calciatore che vanta il maggior numero di assist nei migliori cinque campionati europei.