Monza, alcuni giocatori vanno al Casino a Lugano: Galliani non commenta

Leggerezza di alcuni giocatori del Monza, che si sono recati inizio Svizzera per andare al Casino. Adriano Galliani non commenta l'episodio

Leggerezza di alcuni giocatori del Monza che, dopo l'allenamento di lunedì, hanno pensato bene di andare al Casinò a Lugano . Un episodio che ha fatto scattare l'intervento dell'Azienda Sanitaria locale, che ha disposto lo stato di fermo per 5 calciatori. Adriano Galliani, intervistato dal quotidiano 'La Città di Salerno', si limita ad un "c'è un comunicato stampa". Ecco cosa recita tale nota ufficiale:

Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo.