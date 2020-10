Montolivo: “Ibrahimovic? In area anche a 39 anni è immarcabile”

Montolivo esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista rossonero e della Nazionale, tra i vari argomenti, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e del suo straordinario rendimento nonostante l’età avanzata.

“Evito i soliti aggettivi e vi invito a riguardare il primo gol al Bologna: è saltato in testa a due avversari, con un altro centravanti quel cross sarebbe stato innocuo. Questo si chiama essere decisivi. In area anche a 39 anni è quasi immarcabile”, ha dichiarato alla rosea Montolivo. Lo svedese è pienamente recuperato e questa mattina assieme al resto della squadra riprenderà a Milanello la preparazione in vista del derby di sabato contro l’Inter.

